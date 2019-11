Die Verstorbenen ver­gessen: Twitter verschiebt Konto-Löschung

Gestern hat Twitter angekündigt, in Kürze damit zu beginnen, lange Zeit unbenutzte Accounts zu löschen. Nun aber, wird die Aktion vertagt, wie Twitter über die eigene Plattform mitteilt. Denn User hätten Bedenken geäussert, dass das Unternehmen Tweets von verstorbenen Personen löschen könnte.Dass man dies nicht beachtet habe, sei ein "Versäumnis unsererseits" gewesen, räumt Twitter ein. Das Unternehmen werde erst beginnen, inaktive Konten zu bereinigen, wenn ein Weg gefunden worden sei, Konten in einen "Gedenkzustand versetzten" zu können.Zuvor teilte Twitter mit, Konten, die länger als sechs Monate inaktiv waren, löschen und die User-Namen wiederfreigeben zu wollen. Dies geschehe zunächst im EU-Raum, denn man wolle damit auch DSGVO-Vorschriften nachkommen. Das Unternehmen liess aber verlauten, die Account-Bereinigung auch auf andere Regionen auszudehnen.Im Gegensatz zu Facebook gibt es bei Twitter noch keine Möglichkeit, nach dem Tod eines Kontoinhabers, dieses Konto in einen Gedenk-Account umzuwandeln. Das "Twitter-Team denkt über Wege nach, wie dies geschehen" könnte, sagte ein Unternehmenssprecher zu 'The Verge'. "Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Sorgen, die wir verursacht haben, und werden Sie auf dem Laufenden halten", so Twitter . (kjo)