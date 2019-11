Und die ISSS Awards gehen an…

Idealizations of Practical Cryptographic Building Blocks

Design and Implementation of a Digital Access Control Protocol

Die Information Security Society Switzerland (ISSS), der hierzulade grösste Verband von ICT Security Professionals, hat unter dem Präsidium in diesem Jahr zum siebten Mal seine ISSS Excellence Awards verliehen. Die Awards sollen herausragende Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten zu IT- und Informationssicherheit auszeichnen.Dieses Jahr gingen zwei mit je 4000 Franken dotierte Awards an eine Doktorarbeit von Christian Badertscher, die an der ETH Zürich eingereicht wurde, sowie eine Bachelorarbeit von Gian-Luca Frei und Fedor Gamper von der Berner Fachhochschule.In seiner Doktorarbeit wende Christian Badertscher das von seinem Doktorvater Ueli Maurer im Jahr 2011 vorgeschlagene Paradigma der "konstruktiven Kryptographie" auf eine Reihe von praktisch relevanten kryptografischen Problemen an, schreibt die Jury. Damit leiste er einen Beitrag zum Bestreben nach "nachweisbarer Sicherheit". Die angesprochenenProbleme sind sichere Kommunikation auf Basis symmetrischer Grundelemente, sicherer ausgelagerter (Cloud-) Speicher, digitale Signaturen und die Blockchain-Technologie. Für jedes dieser Probleme entwickle Badertscher präzise Security-Statements, die in jedem möglichen Kontext gültig seien und die Leistungsfähigkeit der verwendeten Methodik demonstrieren.Frei und Gamper, so die Jury, hätten einen neuartigen Ansatz für ein bekanntes Problem präsentiert, den sicheren digitalen Zugriff auf physische Ressourcen wie Autos oder IoT-Geräte. Bei der Entwicklung ihres neuen Protokolls verwendeten sie eine Public-Key-Recovery-Technik, die die Nachrichtengrösse für den Austausch von Zertifikaten drastisch verringere, was insbesondere für Verbindungen mit niedriger Bandbreite wichtig sei. Die Autoren implementierten ihren Ansatz zudem als Prototyp für einige beispielhafte Anwendungen. (hjm)