UBS und CS führen Live-Transaktion via Blockchain durch

Die UBS, die Credit Suisse und die Commerzbank haben auf einer Blockchain-Plattform der Deutschen Börse eine erste Live-Transaktion mit Wertpapierleihe durchgeführt. Dabei mussten die Wertschriften nicht physisch verschoben werden, stattdessen wurde der Eigentümerwechsel in einem digitalen Sicherheitenregister erfasst. Damit sei nun die Plattform namens "HQLAX" live gegangen, teilt die Deutsche Börse mit.Die Plattform basiert auf der Corda Enterprise-Lösung, der kommerziellen Version der Blockchain-Plattform von R3. "Der Start unserer Produktionsplattformist der Höhepunkt einer engen Zusammenarbeit, nicht nur mit unserem strategischen Partner Deutsche Börse, sondern auch mit R3 und mehreren globalen Banken, mit denen wir unsere Reise vor weniger als drei Jahren in einem R3-Labor begonnen haben", lässt sich Guido Stroemer, CEO von HQLAX, in einer Mitteilung zitieren.Neben den UBS, Credit Suisse und Commerzbank befänden sich derzeit mehr als 15 Marktteilnehmer, darunter auch CIBC, Citi, Goldman Sachs und ING, in verschiedenen Phasen der Anbindung an das Modell von HQLAX, so die Deutsche Börse. (ts)