Easygov.swiss wurde etwas aufgemöbelt

Easygov.swiss wird von vielen Nutzern, beziehungsweise eben Nicht-Nutzern, als ziemlich mager kritisiert. Bisher wies die E-Government-PLattform des Bundes für kleinere Unternehmen nur wenige und auch eher selten gebrauchte Online-Services auf, beispielsweise Handelsregistereintragungen oder AHV-Anmeldungen für Firmengründer.Nun hat die Plattform in einem Update zwei neue Funktionen erhalten. Vor allem eine könnte für eine etwas häufigere Nutzung sorgen: Suva-Lohndeklarationen.Neu können Firmen, die keine eigene Lohnbuchhaltungs-Software haben, ihre Lohndaten direkt in Easygov erfassen und anschliessend an die Suva übermitteln.Neu ist auch eine Bewilligungsdatenbank. Sie soll darüber Auskunft geben, welche Berufe in der Schweiz auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden reglementiert sind und Bewilligungen erfordern.Als weitere kleine Änderung sind Betreibungsauskünfte nun auch für Vereine, Stiftungen und Genossenschaften verfügbar. (hjm)