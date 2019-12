Bank GLKB kann Software an SBB verkaufen

Die Glarner Kantonalbank, die als eine der in Sachen Digitalisierung umtriebigsten Banken der Schweiz gilt, kann von ihrer Software-Entwicklungsarbeit profitieren. Wie sie mitteilt hat die Pensionskasse der SBB die Lösung "Softlink" lizenziert. Ab März 2020 wolle die SBB-Pensionskasse, eine der grössten Pensionskassen der Schweiz, sie für die Verwaltung ihrer Hypotheken einsetzen.Die modular aufgebaute Lösung bietet laut der GLKB die Möglichkeit, Finanzierungen in Erfüllung aller regulatorischen Vorschriften digital zu verarbeiten und zu verwalten. Die Bank hofft weitere Kunden dafür zu finden. Zielgruppe sind Pensionskassen, Versicherungen, andere Banken undweitere Finanzdienstleister.Die GLKB hat für diesen Geschäftsbereich einen eigenen Bereich, die "Kreditfabrik". Diese bietet einerseits Hypotheken-Bewirtschaftung als Service an, aber auch reine Softwarelösungen für dieses Geschäft.Dies ist nicht das erste Mal, dass die Glarner Banker Geld mit Software verdienen. Die GLKB hat schon 2012 eine Online-Plattform zum Abschluss von Hypotheken entwickelt und lanciert. Seither wurde diese auch von anderen Banken wie der Freiburger und der Tessiner Kantonalbank lizenziert. (hjm)