Der CIO von Forbo verabschiedet sich

Die international tätige Forbo Gruppe mit Hauptsitz in Baar sucht einen neuen IT-Chef. Der bisherige CIO, Chris Dorling, der seit Ende 2015 im Amt ist, wird spätestens Ende Mai 2020 das Unternehmen verlassen. Das bestätigt Dorling auf Anfrage.Obwohl die Stelle bereits ausgeschrieben ist, will die Forbo-Pressestelle die Personalie nicht kommentieren.Dorling selbst erklärt hingegen auf Anfrage, dass er eine neue Stelle gefunden habe. Den Namen seines künftigen Arbeitgebers könne er noch nicht nennen, fügt er an. Es handle sich wiederum um ein international tätiges Unternehmen, diesmal mit Hauptsitz in Österreich. Er werde aber weiter in der Schweiz arbeiten. Zum Wechsel nach über vier Jahren sagt er lediglich,dass ihm die künftige Stelle neue Perspektiven eröffne.Laut Stellenausschreibung sucht Forbo einen Spezialisten in Sachen "IT-Systemen, IT-Technologien, Infrastruktur und Architektur", der sich mit SAP und IT-Security auskennt. Der künftige CIO soll "neue Technologien, auch im Themenbereich der digitalen Transformation" zuhanden der Konzernleitung evaluieren und bewerten.Forbo stellt Bodenbeläge, Bauklebstoffe sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik her. Weltweit sind demnach über 5700 Mitarbeitende in 36 Ländern für das Unternehmen tätig. Zuletzt wurde für 2018 ein Nettoumsatz von rund 1,3 Milliarden Franken ausgewiesen. (vri)