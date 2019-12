UNO, Swisscom und Co. richten Contest für sicheren Cyberspace aus

Rund 130 Firmen setzen sich zusammen für ein sicheres Internet und digitalen Frieden ein. Unter dem Dach des "Cybersecurity Tech Accord" haben sich neben fast allen internationalen Tech-Grössen auch ABB, Wisekey und Swisscom eingefunden.Nun wird vom Tech Accord zusammen mit der UNO ein offener Innovationswettbewerb unter dem Titel "Digital Apps 4 Peace" ausgerichtet. Er ist mit insgesamt 30'000 Dollar dotiert und richtet sich an jüngere Personen bis 32 Jahre. Trotz des Namens sind für den Wettbewerb alle Soft- und Hardware-Technologien zugelassen, die den "digitalen Frieden" fördern.Der Wettbewerbhat ein grosses Ziel, nämlich "die Entwicklung origineller technologiebasierter Lösungen, die sowohl dazu beitragen, die Nutzung des Internets als Konfliktgebiet zu begrenzen, als auch die Stabilität unserer Online-Umgebung zu erhöhen."Neben dem Wettbewerb wird vom "Cybersecurity Tech Accord" seit 2018 auch eine Webinar-Reihe durchgeführt, die sich mit verschiedenen Themen der Cyber-Security befasst. Zudem werden Papiere zu aktuellen Themen publiziert sowie Kampagnen und Events veranstaltet: So soll 2020 am World Economic Forum in Davos von Wisekey ein Gespräch zum Thema "Deep Tech für eine nachhaltige Ära" gehostet werden. (ts)