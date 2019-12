Digital Commerce Awards 2020: Bewerbungsfrist läuft

Die Bewerbungsfrist für die Digital Commerce Awards 2020 ist eröffnet worden. Bewerben können sich alle Onlineshops, Plattformen, Apps und mobile Shopping-Anwendungen, die in die Schweiz verkaufen. Die Bewerbungsfrist dauert bis zum 19. Februar.Die Preise werden in sieben Hauptkategorien verliehen: "B2B Design und User Experience", "B2BServices und Prozess-Integration", "Fashion & Accessoires", "Lifestyle & Hobby", "Home & Living", "Electronics & Media" sowie "Body & Taste". Ausserdem gibt es sechs Spezialkategorien, darunter neu "Nachhaltigkeit".Die Preisverleihung findet am 6. Mai 2020 im Zürcher X-Tra statt. (hjm)(Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner der Digital Commerce Awards.)