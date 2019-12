CH: Hohe Investitions-Bereitschaft in Digitalisierung

Quelle: Sage

Der ERP-Software-Hersteller Sage hat bei 3000 Unternehmen in zwölf Ländern eine Umfrage zu Investitionen in Digitalisierung gemacht. In der Schweiz, so Sage, erklärten 70 Prozent der Befragten, dass sie wahrscheinlich entsprechende Investitionen tätigen werden.Damit liegt der Wert hierzulande etwas höher als in den NachbarländernFrankreich (64 Prozent) und Deutschland (66 Prozent). International gesehen liegen allerdings Länder wie Brasilien (95 Prozent) oder Südafrika (88 Prozent) deutlich vorne.Die befragten Schweizer Unternehmen haben zudem erkannt, dass Digitalisierung keine reine Frage der Technologie ist. Mit 59 Prozent wollen sogar etwas mehrUnternehmen in die Ausbildung der digitalen Fähigkeiten von Mitarbeitenden investieren als in digitale Ressourcen (56 Prozent).Von den Investitionen erhoffen sie sich am häufigsten Produktivitätssteigerung (41 Prozent), gefolgt von flexibleren Arbeitsbedingungen (40 Prozent) und besserem Kundenservice (34 Prozent). (hjm)