Google und Facebook verlieren als Arbeitgeber an Beliebtheit

Die Website Glassdoor, auf der aktuelle und ehemalige Angestellte ihre Arbeitgeber bewerten können, erstellt alljährlich ein Ranking der beliebtesten US-Arbeitsplätze. Zu den Verlierern 2019 gehören die Tech-Riesen Google und Facebook.Facebook, Spitzenreiter vor zwei Jahren, fiel von Rang 7 auf Rang 23 zurück. Google, das 2015 ganz zuoberst stand, verlor drei Plätze und liegt auf Rang 11. Microsoft liegt auf Rang 21, Apple – während mehrerer Jahre Dauergast in den Top 25 – liegt noch auf Rang 84.In den Top 10 finden sich drei wenigerbekannte Tech-Firmen: An der Spitze liegt die Software-Firma Hubspot aus Cambridge. Auf Rang 3 liegt DocuSign, auf Platz 8 Ultimate Software. Unter den hundert beliebtesten Unternehmen in den USA sind 31 Tech-Firmen, ein leichter Zuwachs gegenüber den 29 vom letzten Jahr.Auch für Deutschland veröffentlichte Glassdoor eine entsprechende Liste. Hinter Porsche auf Platz 2 liegt Infineon Technologies. Vorjahressieger SAP fiel hier auf Rang 7 zurück, auf Platz 9 findet sich als drittes Tech-Unternehmen der IT-Dienstleister Capgemini. Mit Roche auf Platz 18 ist auch ein Schweizer Unternehmen in den Top 25. (paz)