Weiteres Rätseln um Frei­stellung des Thurgauer CIOs

Die überraschende Freistellung des CIOs des Kanton Thurgaus sorgt für weitere Medienberichte. Leo Kuster wurde im November 2019 "im gegenseitigen Einvernehmen" überraschend freigestellt, wegen "unterschiedlichen Auffassung über die zukünftige Führung des Amtes", wies es hiess. Über die weiteren Gründe wurden Stillschweigen vereinbart. Wie nun die 'Thurgauer Zeitung' berichtet, seien dem ehemaligen Leiter des Amts für Informatik 15'000 Franken bezahlt worden, damit er dem vereinbarten Stillschweigen zustimme. Die Zeitung beruft sich auf eine E-Mail des Anwalts, der den Informatiker bei seinem Abgang vertreten habe.Der Anwalt schlage in dieser E-Mail, die der Zeitung vorliegt, scharfe Töne an. Die Vereinbarung und Formulierung, die Regierung könne sich aufgrund des Persönlichkeitsschutz nicht zum Abgang des IT-Leiters äussern, werfe ein schlechtesLicht auf seinen ehemaligen Mandanten. Es laufe "auf die Botschaft hinaus, dass der geschasste Amtschef 'Dreck am Stecken' beziehungsweise etwas zu verbergen gehabt habe, weshalb ihm das Departement grosszügigerweise einen vergoldeten Abgang samt Stillhaltegarantie gewährt hätte", zitiert die 'Thurgauer Zeitung' den Anwalt. Sein Mandant habe auf die Stillhalteklausel in der Abgangsvereinbarung verzichten wollen, fügt der Jurist an.Auf Anfrage der Zeitung äussert sich die Regierung nicht zu den Äusserungen. Und auch zu den Gründen des plötzlichen Abgangs von Kuster, gibt es nach wie vor keine Auskunft. "Wir halten uns an die Stillschweigevereinbarung und äussern uns nicht zu diesem Fall", sagte Markus Zahnd, Chef des Informationsdienstes, zur Zeitung. Und auch Kuster selbst wollte sich gegenüber der 'Thurgauer Zeitung' nicht äussern. (kjo)