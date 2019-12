Kanton Zürich unterstützt Informatiker, die Gymi-Lehrer werden wollen

Für die flächendeckende Einführung des Fachs Informatik an Gymnasien des Kantons Zürich, die für 2023/2024 geplant ist, müssen rund 30 Vollzeitäquivalente durch Informatik-Lehrpersonen besetzt werden. Der Kanton rechnet damit, dass dafür rund 100 Personen benötigt werden.Um rechtzeitig genügend Lehrer zu haben, welche alle notwendigen Qualifikationen erfüllen, hat der Regierungsrat beschlossen zukünftige Informatiklehrpersonen bei den notwendigen Zusatzausbildungen finanziell zu unterstützen. Insgesamt sollen dafür bis 2026 2,65 Millionen Franken ausgegeben werden.Die Unterstützung richtet sich an drei Zielgruppen, darunterauch Informatiker ohne didaktische und pädagogische Vorbildung. Diese erhalten finanzielle Unterstützung, wenn sie das notwendige Lehrdiplom für Informatikunterricht erwerben wollen.Unterstützt wird auch bereits an Zürcher Gymnasien angestelltes Lehrpersonal. Gymnasiallehrer mit Lehrdiplom für Maturitätsschulen, die auch bereits einen Informatik-Master haben, erhalten Hilfe beim Erwerb des Erweiterungsdiploms für den Informatikunterricht. Und Gymi-Lehrer, die bereits das Lehrdiplom für Informatikunterricht haben, erhalten Unterstützung beim Erwerb des Informatik-Masters.Ähnliche Unterstützungsmassnahmen hat in diesem Frühjahr der Kanton Basel-Stadt beschlossen . (hjm)