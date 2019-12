Cisco enthüllt Chip-Architektur "Silicon One"

Neues Businessmodell und flexible Nutzung

Cisco hat mit "Silicon One" eine neue Chip-Architektur vorgestellt. Ziel sei es gewesen, eine einheitliche Basis für das Netzwerk von morgen zu schaffen, wie es in einer Mitteilung von Cisco heisst.Silicon One lasse sich als erste einzelne, einheitliche Prozessor-Architektur überall im Netzwerk und in Hardware jedes Formfaktors einsetzen. Mit neuen Produktelinien, die auf der neuen Architektur basieren, biete man Kunden eine einheitliche Erfahrung im gesamten Netzwerk über alle Netzwerkfunktionen hinweg, schreibt Cisco.Neue Anwendungen wie 16K-Streaming, KI, 5G oder IoT würden aktuelle Internet-Infrastrukturen durch ihre Komplexität überfordern, glaubt der Hersteller. Die neue Entwicklung, in die fünf Jahre Arbeit geflossen sei, soll dieses Problem lösen. Durch die einheitliche Plattform würden Netzwerkingenieure beim Testen neuer Funktionen oder der Bereitstellung neuer Services Zeit sparen, was die Betriebskosten reduziere.Silicon One werde künftig die Grundlage des Routing-Portfoliosvon Cisco bilden. Die neue Cisco 8000er-Serie ist die erste Plattform, die auf Silicon One und dem neuen Betriebssystem IOS XR7 entwickelt wurde. Sie richte sich an Service-Provider wie Web-Scale-Anbieter, die damit hochskalierbare Netzwerke aufbauen könnten, schreibt Cisco.Gemäss 'Bloomberg' würden Microsoft und Facebook Silicon One bereits in kritischen Netzwerkgeräten einsetzen. Nun wolle Cisco die Chips allen Kunden bieten, unabhängig davon, ob sie Cisco-Geräte kaufen oder nicht. Bislang waren die Cisco-Chips nur als Komponenten der Cisco-Geräte verfügbar. Damit ändere Cisco sein Geschäftsmodell, das – wie 'Bloomberg' kommentiert – das Unternehmen zu einem der grössten der Tech-Branche gemacht hat: Ciscos teure proprietäre Kombinationen von Hard- und Software."Von heute an – und das ist etwas, von dem einige von Ihnen nie gedacht hätten, dass wir es tun würden – werden einige unserer Kunden unser Silizium kaufen und ihre eigenen Produkte bauen, wenn sie sich dafür entscheiden", sagte CEO Chuck Robbins.Laut der Mitteilung gibt es künftig flexible Nutzungsmodelle, die zunächst beim Optik-Portfolio von Cisco eingeführt werden, gefolgt von der Software Cisco IOS-XR und von Silicon One. Kunden erhielten die Wahl zwischen Komponenten, White Box oder integrierten Systemen zum Aufbau ihrer Netzwerke. (kjo)