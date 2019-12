Microsoft bringt Teams auf Linux

Microsoft hat eine Preview-Version des Collaboration-Tools Teams veröffentlicht, die auf Linux läuft. Der Teams-Client ist gemäss Mitteilung die erste Microsoft-365-Anwendung, die auf Linux-Desktops läuft und alle Kernfunktionen unterstützt."Viele unserer Kunden haben Geräte im Einsatz, auf denen verschiedene Plattformen wie Windows 10, Linux oder andere laufen. Wir sind bestrebt, solch gemischte Umgebungen zu unterstützen", schreibt Microsoft.Während 2001 der damalige Microsoft-CEO Steve Ballmer Linux nochals "Krebsgeschwür" bezeichnete, hat sich die Haltung der Redmonder gegenüber Linux und der Open-Source-Szene allgemein stark gewandelt. Spätestens seit CEO Satya Nadella verkündet hat, "Microsoft loves Linux", überraschen solche Ankündigungen kaum mehr. Vom Teams-Konkurrenten Slack gibt es eine Linux-Version. Und es sieht so aus, so 'The Information', dass Microsoft mit dem Linux-Client versucht, neue Kunden, insbesondere unter Softwareentwicklern, zu finden. (kjo)