Zweite Genfer Firma für Libra gegründet

Das Genfer Blockchain-Ökoystem soll wachsen

Facebook treibt das Währungsprojekt Libra in Genf weiter voran. Die Stiftung hinter der Kryptowährung hat eine neue Gesellschaft gegründet, die Libra Networks II GmbH heisst.Das zweite Genfer Libra-Unternehmen ist gemäss den Angaben im Handelsregister Anfangs Dezember gegründet worden. Die Firma verfolgt wie die erste Firma – Libra Networks GmbH – den Zweck, Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Technologie sowie Software-Entwicklung anzubieten.Gemäss Handelsregister wird Libra Networks II je nach Status des Unternehmens in den Bereichen Investitionen, Zahlungen, Finanzierung, Identitätsmanagement, Datenanalyse, Big Data, Blockchain und anderen Technologien tätig sein.Einziger Aktionär ist die mit der Verwaltung der Digitalwährung betrauten Libra Association.Sowohl Libra Networks als auch Libra Networks II werden vom Franzosen Bertrand Perez geleitet. Der frühere Paypal-Manager ist zudem seit Mai Geschäftsführer der Libra Association.Laut 'Handelszeitung'werden beide Firmen primär Finanzierungsvehikel bilden, die Darlehen oder Garantien übernehmen könnten. Zudem vermeldet die Zeitung eine Statutenänderung der Organisation. So betrage zum einen der Mitgliederbeitrag neu nicht mehr 10 Millionen Dollar. Zum anderen sei in den Statuten auch nicht mehr von einem globalen Zahlungssystem die Rede, sondern von einem für die diejenigen, die es am nötigsten haben. Dies deutet darauf hin, dass neu Entwicklungsländer den Hauptfokus bilden.Arbeitsplätze scheinen in der Schweiz nicht wirklich zu entstehen. Libra, bislang in einem Co-Working-Space in Genf angesiedelt, gehe bei der Anstellung von Personal "äusserst gemächlich" voran, so die Zeitung.Unbeirrt davon hat ein vom Kanton Genf eingesetztes Expertenkomitee weitere Initiativen von globaler Tragweite evaluiert, denn man will in der Rhonestadt ein Ökosystem voranbringen, das auf unterschiedliche Initiativen aufbaut. Dazu zählen die Genfer laut 'Le Temps' die Aufbewahrung von digitalen Token (Startup "Taurus"), die rechtlichen Aspekte (DLT und Capital Markets and Technology Association CMTA) oder Konformitätsnachweise (Startup "Altcoinomy"). (mag mit Material von Keystone-sda)