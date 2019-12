Käser, Cotterell: Neue Informatik-Profs an den ETHs

Der ETH-Rat hat 26 neue Professorinnen und Professoren ernannt oder befördert, darunter auch zwei, die neue Themen im Bereich der Informationstechnologie einbringen sollen.Dr. Tanja Käser, zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Swiss Data Science Center der ETH Zürich, ist neu Tenure-Track-Assistenzprofessorin für Informatik und Kommunikationssysteme an der ETH Lausanne. ihre interdisziplinäre Forschung verbindet laut dem ETH-Rat Informatik mit Erziehungswissenschaften. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, der Erstellung neuer Algorithmen oder Data Mining analysiert, modelliert und prognostiziert sie das Lernverhalten des Menschen, um zum Beispiel Lerninstrumente und -hilfsmittel zu individualisieren.Ryan Cotterell, gegenwärtigDoktorand und Lehrbeauftragter an der University of Cambridge in Grossbritannien, wird Tenure-Track-Assistenzprofessor für Informatik an der ETH Zürich. Sein Forschungsgebiet ist Sprache, insbesondere ihre automatisierte Verarbeitung mittels künstlicher Intelligenz. Er positioniere sich damit in einem hochrelevanten und schnell wachsenden Forschungsgebiet, so der ETH-Rat.Des Weiteren wurde im ICT-Bereich der ETH Zürich der Netzwerk-Spezialist Prof. Dr. Laurent Vanbever vom Tenure-Track-Assistenzprofessor zum ausserordentlichen Professor für Vernetzte Systeme befördert. Prof. Dr. Jonathan Home, der auf dem Gebiet des Quanten-Computing forscht, wurde vom ausserordentlicher zum ordentlichen Professor für Experimentelle Quanteninformation befördert. (hjm)