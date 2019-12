New Orleans erklärt Notstand wegen Ransomware-Attacke

Dann halt wieder Papier

Ryuk?

Um fünf Uhr früh Lokalzeit am Morgen des vergangenen Freitags entdeckten Techniker erste verdächtige Aktivitäten im Netzwerk der Stadt New Orleans. Im Laufe der Zeit nahmen diese Aktivitäten zu, und wurden offiziell als Cyber-Attacke deklariert. Ab etwa 11 Uhr begann die Stadt daher, alle Computer und Server herunterzufahren und das Netzwerk stillzulegen. Am Nachmittag erklärte Bürgermeisterin LaToya Cantrell aufgrund der Cyberattacke, in die Ransomware und Phishing-Versuche involviert waren, den Notstand.Obwohl die Computersysteme der Stadt seither anscheinend noch nicht wieder in Betrieb genommen wurden und trotz des ausgerufenen Notstands, ist New Orleans aber recht glimpflich davongekommen. Ein Vertreter von Homeland-Security erklärte gegenüber Pressevertretern, dass New Orleans aufgrund vergangener Katastrophen darauf vorbereitet sei, auch ohne Internet und Stadt-Netzwerk zu funktionieren.Die Polizei, die Feuerwehr und die Sanität können auchohne Zugriff auf das Stadt-Netzwerk arbeiten. Für andere Behördenvorgänge, wie das Ausstellen von Lizenzen oder Gebäude-Inspektionen greift man vorerst auf Papier zurück. Wenn man sich den offiziellen Twitter-Channel der Stadt ansieht erhält man den Eindruck, dass New Orleans zu demonstrieren versucht, dass alles seinen normalen Gang nimmt.Den Zugriff auf Systeme erhielten die Angreifer vermutlich durch Logins, an die sie via Phishing gelangten. Laut den Offiziellen erfolgten die Sicherheitsmassnahmen aber rechtzeitig, so dass keine Daten verschlüsselt wurden. Auch seien keine Lösegeldforderungen eingetroffen.Wie 'Bleepingcomputer' berichtet , könnte New Orleans von einer bekannten Angreifer-Gruppe aufs Korn genommen worden sein, welche die Ransomware Ryuk verwendet. Dies bedeute, dass die Angreifer möglicherweise schon seit längerer Zeit im Netzwerk waren und Informationen abgegriffen haben.Ransomware-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen werden weltweit immer mehr zum Problem. Gemäss Zahlen des Security-Unternehmens Emisoft wurden allein in den USA im laufenden Jahr bereits über hundert Gemeinden sowie bundesstaatliche und staatliche Institutionen Opfer von Ransomware. Dazu kommen 86 Universitäten, Colleges und Schulen und nicht weniger als 759 medizinische Einrichtungen. (hjm)