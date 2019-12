Abraxas betreibt Polizei-RZ des Kantons Zürich bis 2023

Der Kanton Zürich hat letztes Jahr beschlossen , in Zukunft alle seine IT-Infrastrukturen in nur noch zwei Rechenzentrums-Standorten zu konsolidieren. Weitere Serverstandorte soll es dann nicht mehr geben.Bis es soweit ist, wird aber noch viel Wasser die Limmat herunterfliessen, und die noch gebrauchten verstreuten Infrastrukturen müssen weiter betrieben werden. So auch das Rechenzentrum der Kantonspolizei.Dieses enthält wesentliche Teile der Server- und Datenhaltungsinfrastrukturender Kantonspolizei und wird bisher von Abraxas betrieben. Dies wird der auf Kunden aus dem öffentlichen Bereich spezialisierte IT-Dienstleister auch weiterhin tun, und zwar bis ins Jahr 2023, wie aus einem Zuschlag der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hervorgeht. Danach sollen dann auch die Server der Kantonspolizei in die kantonseigenen Rechenzentren gezügelt werden.Die Vergabe des Auftrags für den Betrieb von 2020 bis 2023 wurde freihändig vergeben. Der Kostenpunkt beträgt 2,53 Millionen Franken. (hjm)