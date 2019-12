BMW veröffentlicht ML-Algorithmen unter Open-Source-Lizenz

(Bild: BMW)

Die BMW Group setzt in der Produktion und Logistik vermehrt Anwendungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz ein und will nun ausgewählte unter einer Open-Source-Lizenz publizieren.KI komme bei BMW beispielsweise bei monotonen Aufgaben zum Einsatz, wie der Kontrolle, ob ein Warndreieck an der richtigen Stelle im Kofferraum liege, schreibt das Unternehmen. Eine Kamera in Kombination mit Software könne innert Millisekunden Live-Bilder analysieren und mit anderen Bildern vergleichen.Aus diesem Bereich der KI hat BMW nun ausgewählte Algorithmen unter einer Apache-2.0-Lizenz auf Github veröffentlicht. Dabei handle es sich um verschiedene Anwendungen aus dem Bereich automatisiertenBilderkennung und -markierung. "Von der weiteren Open-Source-Entwicklung versprechen wir uns eine schnelle und agile Weiterentwicklung der Software", so Kai Demtröder, Leiter Künstliche Intelligenz, Daten-Plattformen bei der BMW Group IT.Die nun auf Github verfügbare Sammlung bietet eine API, ein automatisiertes Trainingsmodell für die Objekterkennung basierend auf dem Machine-Learning-Framework Tensorflow sowie eine API für CPUs und GPUs.Ausführliche Anleitungen gibt es in den Repositorys bei Github . Grundvoraussetzungen sind aber immer Linux (Ubuntu 18.04), Nvidia-Treiber (410.x oder höher) und Docker CE. (kjo)