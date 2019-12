Generali will seine "Innovationsgarage" öffnen und tauft sie um

Im Frühling 2018 hat Generali im Zürcher Adliswil auf 600 Quadratmeter die "Innovationsgarage", ein hauseigenes Kreativzentrum, eröffnet . Das proklamierte Ziel des Versicherers damals: In Sachen Digitalisierung oder bei neueren Fintech-Businessmodellen vorankommen. Nun meldet Generali, dass die Garage zum eigenständigen Unternehmen werde, das neu den Namen House of Insurtech Switzerland (HITS) trage.HITS soll nun den Fokus auf Partnerschaften zwischen Unternehmen und Startups, das sogenannte Corp-Up, ausrichten. Dazu sollen die Dienstleistungen der Firma neben den Ländergesellschaften von Generali auch für Drittunternehmen zugänglich gemacht werden."Wir wollen wachsen, indem wir erlerntes Wissen und erprobte innovative Lösungen teilen", lässt sich Pietro Carnevale, CEO von HITS, in einer Mitteilung zitieren. Bei Generali erhofft man sich einen besseren Zugang zu Startups und Innovationsthemen,indem sich die Innovationsgarage zu einem führenden Insurtech-Hub mausert.Dafür hat man mit Carnevale einen Startup-Mann auserkoren. Der Ingenieur war von April 2016 bis Dezember 2019 Direktor für Strategie und Innovation bei Generali und spielte laut der Versicherung eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung und Transformation des Versicherers. Der Ingenieur sitzt zudem bei F10, dem Fintech-Inkubator von Six, im Verwaltungsrat.Als Partner von HITS werden dieselben Namen wie bei der Eröffnung der Garage genannt: Der Inkubator F10, die Universität St. Gallen und Salesforce. HITS werde nun aber als selbständige Firma Partnerschaften mit weiteren Technologieanbietern, Universitäten und Inkubatoren eingehen, heisst es. Zudem soll das bestehende Netzwerk aus zwölf Startups ausgebaut werden.Im Verwaltungsrat von HITS sitzen ausschliesslich Generali-Manager rund um Schweiz-Chef Andreas Krümmel. (ts)