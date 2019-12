Spital Wetzikon wehrt Malware Emotet fast unbeschadet ab

Das Spital Wetzikon, das die medizinische Grundversorgung von rund 55'000 Personen im Zürcher Oberland sicherstellt, wurde Opfer eines Hackerangriffs. Offenbar mussten medizinische Geräte vorübergehend vom Netz genommen werden, nachdem das Regionalspital mit Emotet attackiert worden war. Dies berichtet 'Watson'. Gegenüber dem Online-Medium versicherten die Spital-Verantwortlichen, dass es keine grösseren Ausfälle der zentralen Systeme gegeben habe. Patienten seien nie in Gefahr gewesen.Stefan Steiner, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Logicare, gab 'Watson' Auskunft zum Vorfall. Logicare wurde 2006 von vier Spitälern gegründet und zählt mit seinen rund 90 Mitarbeitern mittlerweile 20 Kunden aus dem Gesundheits-Bereich, darunter auch das Spital in Wetzikon.Mit grösster Sicherheit sei der Angriff via E-Mail erfolgt, das Word-Dokumente mit Office-Markos enthalten habe, hält Steiner fest. Wie schon beim Vorfall im Seuzacher Altersheim vor knapp einem Monat wurden beim Emotet-Angriff keine Daten verschlüsselt. Dies wäre erst nach mehreren Phasen erfolgt, in denen der Schädling persönliche Daten erbeutet und zusätzliche Malware nachgeladen hätte. Offenbar war man sowohl in Seuzach als nun auch in Wetzikon auf die Schadware vorbereitet, vor der Melani bereits seit Dezember 2018 warnt "Glücklicherweise konnte eine Verschlüsselung dank Überwachung der Netze und sofortiger Intervention verhindert werden", gab Steiner 'Watson' zu Protokoll. Ein Task-Force-Team habe den Angriff erfolgreich unter Kontrolle bekommen. Einzelne Benutzer oder Systeme seien indes kurzfristig isoliert und bereinigt worden, so dass teilweise kurze Unterbrüche oder Workarounds notwendig gewesen seien. Und es seien mit zusätzlichen Tools alle Systeme geprüft worden, was zusätzlich Ressourcen auf IT-Seite erfordert habe, so Steiner (ts)