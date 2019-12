Auch Salt startet nun mit 5G

Mehrere Monate nach Sunrise und Swisscom hat auch Salt den Bau eines 5G-Netzwerks gestartet. Die ersten Antennen seien im zweiten Halbjahr 2019 in Betrieb genommen worden, sagte Salt-Chef Pascal Grieder am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur 'AWP'."Wir haben bewusst später angefangen mit dem 5G-Ausbau." Die meisten Antennen stünden wegen der dortigen Netztopologie im Aargau. Allerdings sei das bisher noch ein Testnetz. Für die Kunden werde 5G erst in der ersten Hälfte nächsten Jahres freigeschaltet, sagte Grieder. Das genaue Datum wollte der Salt-Chef noch nicht bekannt geben.Wegen des Widerstands einiger Behörden gegen 5G droht Salt mit rechtlichen Schritten. Denn mehrereKantone vor allem in der Westschweiz hatten aus Gesundheitsbedenken Moratorien gegen neue 5G-Antennen verhängt. "Wir sind daran, juristische Schritte einzuleiten", sagte Grieder. Wo genau geklagt werde, sagte der Salt-Chef nicht: "Das hängt von der einzelnen Situation ab."Im vergangenen Mai haben das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) erklärt , dass der Bund alleine sei zuständig für den Erlass von Vorschriften über den Schutz des Menschen vor schädlicher nichtionisierender Strahlung. Deshalb bleibe kein Raum für kantonale oder kommunale Bestimmungen wie die erwähnten Moratorien. (Keystone-sda/hjm)