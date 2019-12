Six beteiligt sich an Daura und dem Kryptoaktien-Verbund

Die Schweizer Börsenbetreiberin Six erwirbt Anteile an der Blockchain-Aktien-Firma Daura. Damit schliesst sich Six dem Verbund von Swisscom, Sygnum, Custodigit und Daura an. Diese Zusammenarbeit ermögliche die verstärkte Etablierung einheitlicher technischer Standards und Arbeitsabläufe im Schweizer Ökosystem für digitale Vermögenswerte, heisst es in einer Mitteilung. Über die Beteiligungssumme wurde nichts bekannt.An der selber geplanten digitalen Börse SDX will Six festhalten. "SDX wird als digitale Börse einen zentralen Teil der künftigen Schweizer Finanzplatzinfrastruktur bilden. Allerdings braucht jedes Ökosystem auch Teilnehmer, die verschiedene Rollen in dem System übernehmen. Die Beteiligung an Daura fügt sich perfekt in unsere Strategie ein, ein solches Ökosystem am Schweizer Finanzplatz aufzustellen. Die bei Daura emittierten Tokens von KMUs können so nahtlos und in Echtzeit über die SDX gehandelt, abgewickelt und verwahrt werden", sagt Thomas Zeeb, Mitglied des Six ExecutiveBoards.Das Fintech Sygnum hatte bereits früher Investitionen bei Daura bekannt gegeben . "Mit der Beteiligung von Six und Sygnum an Daura und der zukünftig gemeinsamen Aufbauarbeit, standardisieren wir die Tokenisierung von Schweizer Vermögenswerten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich Six neben Post und Swisscom mit einem Engagement im Betrieb der privaten Blockchain 'Consensus as a Service' einbringen kann", erklärte Johannes Höhener, Verwaltungsratspräsident von Daura und Leiter Fintech bei Swisscom.Mit dem Einstieg von Six in das Konsortium kündigt sich gleichzeitig ein möglicher Rückzug der Deutschen Börse an. Die Deutsche Börse werde ihre Expertise, mit der sie bislang den Aufbau des Schweizer Ökosystems aktiv unterstützt habe, jetzt in Projekte in Deutschland und der EU27 einbringen, so die Mitteilung. Six und Swisscom wollten den Ausstieg der Deutschen Bank jedoch noch nicht bestätigen.Über die Plattform von Daura, einem Tochterunternehmen der Swisscom, können Schweizer Aktiengesellschaften ihre Aktien und Partizipationsscheine tokenisieren und ihr Aktienbuch digital nachführen. (paz)