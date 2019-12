Swico eröffnet ICT Campus in Zürich

Der Wirtschaftsverband Swico und der Förderverein ICT Scouts/Campus beschliessen eine strategische Partnerschaft und eröffnen in Zürich einen Campus zur Förderung von ICT-Talenten.Nach Muttenz und Bern erhält damit auch Zürich einen eigenen ICT Campus. Rolf Schaub, Gründer und Geschäftsleiter von ICT Scouts, sagt in einer Mitteilung: "Bis Ende Jahr werden wir 100 Jugendliche am Swico ICT Campus betreuen. Unser Leistungsausweis hat sich bereits herumgesprochen – wir stellen für die ICT-Branche einen wertvollen Talentpoolzur Verfügung." 2019 hat der Förderverein im Rahmen von 90 Scoutings rund 1800 Jugendliche gescoutet. Bis Ende 2020 sollen es mindestens 125 Schulklassen und damit rund 2500 Jugendliche sein.Der Campus in Zürich wird am 25. Januar 2020 auf dem Gelände Irchel der Universität Zürich eröffnet. "Mit diesem Engagement wollen wir einen echten Beitrag zum Aufbau von einheimischen ICT-Fachkräfte leisten", betont Judith Bellaiche, Geschäftsführerin von Swico. Der Standort Zürich sei dabei von strategischer Bedeutung. (paz)