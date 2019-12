Brasilien: Die erste Heirat in der Blockchain

Auf dass die Blockchain euch ewig binde: Diego Vale und Guilherme Mesquita. Foto: IBM

In Brasilien ist Mitte November die wahrscheinlich weltweit erste Zivilehe geschlossen worden, die in einer Blockchain beglaubigt wurde, wie 'ZDNet' berichtet Es handelt sich um eine gleichgeschlechtliche Ehe, die in einer Blockchain für notarielle Services des brasilianischen Startups Growth Tech festgehalten wurde. Growth Tech selbst benützt IBMs Cloud-Blockchain-Service als Basis für seine Plattform.Wie 'ZDNet' berichtet, wurden für die beiden Heiratswilligen Diego Vale und Guilherme Mesquita zuerst digitale Identitätengeschaffen. Danach mussten sie einige Formulare ausfüllen, aufgrund derer das digitale Dokument ausgestellt wurde. Diese wurde von zwei Beamten beglaubigt und musste danach von den Ehepartnern digital signiert werden.Aus diesem Blockchain-Eintrag heraus wurde zuletzt auch noch ein klassischer physischer Eheschein auf Papier generiert.Im Juli war auf der Blockchain von Growth Tech auch bereits erstmals eine Geburt registriert worden. Das Startup hofft demonstrieren zu können, dass sich seine Technologie dazu eignet, in ganz Brasilien Blockchain-basierte notarielle Beglaubigungen ausstellen zu können. (hjm)