Citrix Workspace nun auch für Google Cloud verfügbar

Citrix hatte im Mai dieses Jahres eine verstärkte Zusammenarbeit mit Google und die Lancierung von Citrix Workspace für Google Cloud angekündigt. Nun ist Citrix Workspace für Google Cloud allgemein erhältlich, wie der Softwarehersteller mitteilt. Citrix-Anwender haben damit neben Azure, AWS und der Oracle Cloud eine weitere Möglichkeit, ihre Citrix-Arbeitsplätze in der Cloud zu betreiben.Die neue Version von Citrix Workspacedürfte vor allem für Unternehmen interessant sein, die auch bereits die Google Cloud beziehungsweise die G Suite nutzen. Mitarbeitende können nun via ihren Citrix Workspace auch auf die Apps der G Suite zugreifen. Mit Hilfe des in Workspace integrierten Micro App Builders lassen sich zudem laut Citrix Micro Apps bereitstellen, die mehrere Workflows integrieren und gemeinsame Aufgaben automatisieren und vereinfachen. (hjm)