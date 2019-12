Im Juni kommen die QR-Rechnungen

Der Bund hebt den Mahnfinger: Viele KMU sind noch nicht vorbereitet.

Ab dem 30. Juni des kommenden Jahres dürfen Rechnungssteller die neuen QR-Rechnungen verschicken . Da sie damit ihre internen Abläufe vereinfachen können, dürften viele Rechnungssteller rasch die neuen QR-Einzahlungsscheine einführen.Und wer diese Rechnungen erhält, muss sie auch bezahlen können. Aber viele KMU, so glaubt der Bund, sind noch nicht darauf vorbereitet oder haben sich noch nicht einmal mit dem Thema befasst.Insbesondere alle Unternehmen, die eine Buchhaltungssoftware verwenden, müssen sicherstellen, dass sie auf QR-Rechnungen vorbereitet sind, heisst es in einer aktuellen Mitteilung auf dem KMU-Portal des Bundes. Je nach den Voraussetzungen können Anpassungen bei Lesegeräten und Scanning-Plattformen sowie bei der Kreditoren- und Zahlungssoftware notwendig sein. Alle Unternehmen, die das noch nicht getan haben, sollten daher umgehend ihre Bank oder ihre Softwarepartner kontaktieren, um zu erfahren, was zu tun ist, mahnt der Bund.Privatpersonen oder Kleinunternehmen, die keine Buchhaltungssoftware verwenden, müssen dagegen keine Vorkehrungen treffen. Die QR-Rechnungen können via E-Banking- oder Mobile-Banking-Applikationen gescannt und bezahlt werden. Ausserdem kann man sie auch ganz klassisch auf die Post bringen oder per Zahlungsauftrag begleichen. (hjm)