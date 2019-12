KI, Software, Finanz: Hier entstehen die meisten neuen Jobs

In welche Soft und Hard Skills investieren?

Linkedin hat einen Report zu den Wirtschafts-Bereichen publiziert, in denen am schnellsten neue Arbeitsplätze entstehen. Für "The Jobs of Tomorrow" hat die Social-Media-Firma die öffentlichen Profile ihrer Mitglieder ausgewertet.Das Wissen rund um das Thema Künstliche Intelligenz werde immer wichtiger, schreibt Linkedin einleitend. Dies dürfte Informatikinteressierte wenig erstaunen. Allerdings sei die Kenntnis von KI auch in Branchen wie dem Immobilienwesen wichtig, die man weniger mit KI assoziiere. Die Technologie erfordere zudem von fast der ganzen arbeitenden Bevölkerung, dass sie neue Skills lernen würden. Dies prognostiziert Linkedin und bietet praktischerweise gleich die entsprechenden Schulungen an.In den Länderauswertungen taucht die Schweiz nicht auf, dafür gibt es für unseren Nachbarn Deutschland Ergebnisse. Dort gebe es heute rund 19 Mal so viele KI-Spezialisten wie noch vor vier Jahren. Sowohl in Deutschland als auch in Grossbritannien findet sich KI auf der Pole Positionder am schnellsten wachsenden Job-Bereiche. In Frankreich liegt KI auf Rang zwei. In den drei Ländern finden sich unter den am schnellsten wachsenden Domänen zudem Datenschutz, Site Reliability Engineering und Customer Success.Wenig erstaunlich sieht Linkedin in den drei europäischen Ländern die Top 3 der Branchen mit neuen Berufsbildern in der IT, der Softwareentwicklung und der Internet-Branche. Einzig in Grossbritannien schaffen es die Finanz-Services auf den dritten Rang. Es ist wohl wenig spekulativ, davon auszugehen, dass diese Trends auch für die Schweiz zutreffen und letzteres mit der grossen hiesigen Finanzbranche Geltung haben dürfte.Im Rahmen der zunehmenden Automatisierung würden die Soft Skills immer wichtiger werden, heisst es im Bericht. Da Fähigkeiten wie Kommunikation, Kreativität und Kollaboration fast unmöglich zu automatisieren seien, würden sie immer wertvoller.Auch hier illustriert das Beispiel Deutschland den Trend: "Obwohl viele Jobs zukünftig im technischen Bereich entstehen, sind nach wie vor auch Tätigkeiten gefragt, in denen der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle spielt oder Mensch und Maschine zusammenarbeiten", so Linkedin. So gehörten die Berufe HR-Partner oder Customer Success Specialist zu den Top 5 der aussichtsreichsten Berufe.Linkedin hat in einem weiteren Report zum "Workplace Learning" einige Tipps an Ausbildungs-Verantwortliche. Die wichtigsten Hard Skills sind demnach: Cloud Computing, KI und analytisches Denken. Zudem soll man in Kreativität, Überzeugungskraft und Kollaboration investieren. (ts)