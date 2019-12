Linux Foundation bietet kostenlosen DevOps-Kurs

Die Linux Foundation bietet ab sofort einen neuen Kurs an: "Introduction to Site Reliability Engineering and DevOps" soll innert zehn Wochen absolviert werden, in denen jeweils ein bis zwei Stunden Aufwand anfallen. Der Kurs ist kostenlos, wer allerdings nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat erwerben will, muss 99 US-Dollar bezahlen. Angeboten wirder über die Lernplattform edX."Da die Prozesse bei DevOps immer ausgereifter werden, besteht ein wachsender Bedarf an Fachkräften mit Fachwissen über die wichtigsten Verfahren und Tools", schreibt die Linux Foundation. Der Kurs sei als erster Schritt zu einem Allround-DevOps-Experten konzipiert und richte sich an ein breites Publikum vom Management bis hin zu IT-Profis, die eine Karriere in der DevOps-Welt starten möchten. (ts)