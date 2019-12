Swisscom unterhält für 82 Millionen Franken Polycom

Swisscom Broadcast wird über die nächsten Jahre Polycom, das nationale Sicherheitsfunknetz für die Blaulichtbehörden, in Stand halten. Dies geht aus einer Publikation auf Simap hervor. Der Zuschlag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) beläuft sich auf fast 82 Millionen Franken.Swisscom Broadcast konnte sich gegen einen weiteren Anbieter durchsetzen. Das Unternehmen habe die höchste Gesamtpunktzahl unter den eingereichten Angeboten erzielt, heisst es in der Begründung des Zuschlags. Ausschlaggebend für den Zuschlag an die Swisscom-Tochter sei der günstigste Preis des Angebots sowie die sehr gute Erfüllung der restlichen Zuschlagskriterien gewesen.Der Vertrag läuft ab Anfang 2020für vier Jahre aufgeteilt in einen Grundauftrag und optionale Leistungen. Dabei handelt es sich um einen Rahmenvertrag. Die verschiedenen kantonalen und eidgenössischen Stellen werden Einzelverträge mit Swisscom Broadcast schliessen. Sie seien berechtigt, den gesamten Umfang oder nur Teilleistungen zu beziehen, heisst es in der Ausschreibung. Seit Jahren wird sehr viel Geld in Polycom investiert. Die Gesamtausgaben für die Nachrüstung des Funknetzes, über das Polizei, Feuerwehr und Teile der Armee verschlüsselt kommunizieren, werden sich bis ins Jahr 2030 auf 500 Millionen Franken belaufen, wie aus einem Bericht von 2016 hervorgeht. (kjo)