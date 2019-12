So wird das IT-Jahr 2020: Folge 2

Der grosse Kahlschlag bei Google.

Der Google CEO Sundar Pichai, seines Zeichens ja ein wirklich netter Mensch, wie alle sagen, ist tief enttäuscht von seinen Angestellten. Irgendwie sind die nicht alle ganz so nett wie er. Und einige wollen einfach nicht mehr blindlings dran glauben, dass Google sozusagen naturgemäss nichts Falsches machen kann.Und so gibt er die Anweisung, ein paar Rädelsführer und Unzufriedene zu entlassen, um das Nettigkeitsniveau bei Google wieder anzuheben. Aber einige Verbliebene murren, dass das jetzt nicht so nett war, die Leute zu entlassen, und müssen auch gehen. Das wiederum führt zu spontanen Kundgebungen von Googlern und natürlich zu weiteren Entlassungen. Dies führt zu Streiks und weiteren Entlassungen, es folgen Krawalle und eh es sich das Management versieht, hat es versehentlich alle Angestellten gefeuert.Das, so sagt Pichai seinen Managern und Managerinnen, war nun wirklich nicht nett und auch ziemlich blöde. Und natürlich muss er deshalb auch sie alleentlassen.Pichais verzweifelter Aufruf an die Ex-Googler und die Ex-Zoogler in Zürich, es sei alles nur ein Versehen gewesen und sie sollten doch bitte wieder zur Arbeit zurückkehren, verhallt ungehört, weil sie alle schon einen Tag später wieder einen Job gefunden haben.Und so sind die einzigen Lebewesen in den Google-Räumen in der Sihlpost ein paar Alpensegler unter dem Dach. Und der nette Sundar Pichai wandert tagsüber ganz allein durch die verwaisten Hallen in Mountain View und betrinkt sich abends mit seinen alten Kumpels Sergey Brin und Larry Page bis zur Bewusstlosigkeit.Denn die drei plagt ein grosser seelischer Schmerz, den sie im Alkohol ertränken wollen: Nachdem Google weg war, ist die Welt … nicht untergegangen. Ja, es gab ein bisschen Verwirrung und einige Leute mussten sich erklären lassen, wie man ohne Google nach einer anderen Suchmaschine googelt. Aber schnell bemerkt die Welt schulterzuckend: Ohne Google fehlt … irgendwie einfach nichts wirklich Wichtiges. (hjm)