Sonect holt sich Expansions-Know-how in den VR

Patrick Barnert und Kristoffer Wadman erweitern ab sofort den Verwaltungsrat des Zürcher Fintechs Sonect. Sie haben laut Mitteilung umfangreiche Erfahrungen bei der internationalen Expansion von Startups, teilt Sonect mit.Barnert ist laut Mitteilung als Berater, Coach, Vorstandsmitglied und Business Angel tätig. Er habe mehrere Unternehmen aufgebaut, darunter das Regtech Qumram, das 2017 von Dynatrace übernommen wurde. Kristoffer Wadman ist als Chief Innovation Officer beim Sonect-Partner Loomis tätig. Er leite das Innovationszentrum und verantworte die Entwicklung und Einführungneuer Produkte und Dienstleistungen, schreibt Sonect.Die beiden neuen VR-Mitglieder sind laut Mitteilung an der Generalversammlung am 13. Dezember gewählt worden.Sonect wurde 2016 gegründet und beschäftigt 25 Mitarbeitende in Zürich, Vilnius (Litauen) und Mexiko-Stadt. Das Startup bietet eine Plattform, die es ermöglicht, jede Ladenkasse zum Geldautomaten zu machen. Kürzlich wurde Sonect im Rahmen der Digital Economy Awards als "Next Global Hot Thing" ausgezeichnet. Neben der Schweiz ist das Jungunternehmen auch in Portugal aktiv und die weitere Expansion in Europa sowie in den USA sei im Gange. (kjo)