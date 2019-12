Hausmitteilung: Die Redaktion macht Weih­nachts­ferien

Wir wünschen frohe Festtage!

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Sponsoren und Partnerinnen. Die Redaktion von inside-it.ch und inside-channels.ch verabschiedet sich in die Ferien.Wir versorgen Sie zwischen Weihnachten und 5. Januar nicht mit News des Tages. Aber unsere beliebten Prophezeiungen werden Ihnen zwischen den Feiertagen zeigen, was 2020 auf Sie wartet!Ab Montag, 6. Januar,versorgen wir Sie in alter Frische wieder wie gewohnt mit News, Analysen und Hintergründen. Wie gewohnt? Nicht ganz. Denn im neuen Jahr erhalten wir ein neues Gewand – es lohnt sich vorbeizuschauen.Dankeschön für die Treue, das Lob, die Kritik, die Anregungen und die Insider-Tipps 2019. Wir wünschen erholsame Feiertage und einen guten Rutsch! Bis am 6. Januar 2020. (Die Redaktion)