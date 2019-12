Michael Page sieht Stellenboom für IT-Supporter und Entwickler

Laut Job Index des Stellenvermittlers Michael Page hat die Nachfrage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt insgesamt nachgelassen. Demnach waren im Dezember 3,3 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als im November. Dies entspreche aber dem saisonalen Trend und im Vergleich mit dem Dezember im Vorjahr hätten sich die Stellenausschreibungen um 8,4 Prozent erhöht, teilt Michael Page mit.In der IT beobachtete der Jobvermittler eine grosse Zunahme an offenen Jobs. So sei in der Branche ein Stellen-Wachstum von 2,4 Prozent zu verzeichnen gewesen, heisst es. Dies sei der Spitzenwert und bedeuteim Vergleich zum Vorjahresmonat gar eine Zunahme von 16 Prozent.Besonders gefragt waren laut Hays IT-Support-Spezialisten, die im Dezember fast 35 Prozent häufiger gesucht wurden als im Vergleichsmonat 2018. Dahinter folgen Softwareentwickler und -Manager (+ 13 Prozent), Programmierer (+ 12,5 Prozent) sowie Software-Tester (+ 4,2 Prozent). SAP-Spezialisten wurden mit einem Minus von 0,7 Prozent leicht weniger gesucht als im Vorjahr.Der Swiss Job Index misst laut Michael Page die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmenswebseiten in der ganzen Schweiz. (ts)