Atlassian kauft Video-Plattform Loom

Atlassian will mit den Tools von Loom sein Portfolio erweitern. Wie die Unternehmen bekannt gegeben haben, wird der Entwickler von Jira, Confluence und Trello die Plattform Loom für rund 975 Millionen US-Dollar übernehmen.

Das 2015 gegründete US-Unternehmen hat gemäss Daten von Crunchbase in mehreren Finanzierungsrunden etwas über 200 Millionen Dollar eingenommen. Nach einer grösseren Finanzierungsrunde 2021 wurde Loom noch mit über 1,5 Milliarden Dollar bewertet.

Eigenen Angaben zufolge hat Loom 200'000 Nutzerinnen und Nutzer, die monatlich fast 5 Millionen Videos erstellen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco will seine Tools auch nach der Übernahme durch Atlassian noch als eigenständige Produkte anbieten.

Userinnen und User können mit Loom Videos aufnehmen, wobei sie gleichzeitig sich selbst als auch ihren PC-Bildschirm aufzeichnen können. Die Integration von Loom in die Atlassian-Plattform würde es beispielsweise Ingenieuren ermöglichen, Probleme in Jira visuell zu protokollieren oder Vertriebsteams könnten Video-Updates an Kunden versenden, so die Unternehmen in der Mitteilung.

Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen erwartet Atlassian, die Transaktion Anfang 2024 abzuschliessen.