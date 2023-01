Atlassian-Partner Valiantys verstärkt Präsenz im DACH-Raum

Valiantys expandiert mit der Übernahme des Atlassian-Beratungsgeschäfts von Kreuzwerker nach Deutschland. Der Zukauf geschieht laut einer Mitteilung nach den Akquisitionen der Consulting Services von Addteq und Expium, womit man die Atlassian-Präsenz in den USA und in Europa ausgebaut habe, heisst es in einer Mitteilung.

Die DACH-Region sei strategisch für Valiantys, sagt CEO Lucas Dussurget in der Mitteilung. "Das Team von Kreuzwerker ist Weltklasse und wir freuen uns sehr, dass es sich unserem Schweizer Team anschliesst, um Valiantys als einen führenden Atlassian-Solution-Partner in der DACH-Region zu etablieren", fügt Dussurget an. Valiantys unterhält Niederlassungen in Bern und Vevey.

Kreuzwerker wiederum verspricht sich durch die Übernahme mehr globale Präsenz sowie Zugang zu Spezialisten für Cloud-Migrationen, ITSM, Agile at Scale und Work Management. Das deutsche Unternehmen bleibt im AWS-Geschäft aktiv. Das Team bestehe aus über 100 AWS-zertifizierten Mitarbeitenden, heisst es in einer separaten Mitteilung des deutschen IT-Beraters.