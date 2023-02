Atlassian verpasst Jira ein grosses Update

Der Softwareanbieter Atlassian hat sein Jira-Portfolio um neue Funktionen erweitert. Zu den Neuerungen gehören das Jira Product Discovery Tool sowie die Integration von Jira Work Management in die Produkte-Suite.

Mit den Neuerungen wolle man die Jira-Plattform zu einem zentralen Ort für die Softwareentwicklung, die Bereitstellung von Applikationen sowie die Kollaboration machen. Es sei wichtig, so Atlassian, dass alle internen Teams, die an der Entwicklung von Applikationen beteiligt sind, eine klare Vorstellung haben, welche Anforderungen diese Anwendungen erfüllen sollen.

"Interne Stakeholder schreien auf der einen Seite und auf der anderen Seite fordern Kunden neue Funktionen", schreibt Atlassian. Mit Jira Product Discovery, das jetzt allgemein verfügbar ist, sollen diese Prioritäten an einem Ort gesammelt werden können. Daten könnten direkt aus anderen Tools wie Slack, Browsern oder Kundenforschungstools in Product Discovery integriert werden. Produktmanager wiederum könnten die Ideen aus dem Tool mit Epics, Projects oder Boards in Jira Software und Work Management verknüpfen und so eine Roadmap für ihre Produkte und Teams erstellen.

Business und Entwickler an einem Ort

Neben Product Discovery wurde jetzt auch das Tool Jira Work Management in die Suite des Anbieters integriert. Das Projektmanagement-Tool basiert auf Jira, wurde aber für Business-Teams wie Marketing, Vertrieb und Operations entwickelt. Mit der Integration in Jira Software werde die Zusammenarbeit gestrafft und Business- sowie Entwickler-Teams seien immer auf dem gleichen Stand, schreibt Atlassian. So könnten Unternehmen neue Funktionen für ihre Applikationen verteilen und vermarkten und seien dabei immer "synchron" mit dem Entwicklungsprozess. Dashboards und Reporting-Funktionen würden es erlauben, diese Zusammenarbeit über mehrere Teams hinweg zu visualisieren.

Wie Atlassian weiter mitteilt, ist Jira Work Management für Nutzer der Jira Software bis März 2024 kostenlos. Wie viel das Tool danach kosten wird, ist allerdings nicht klar.

Darüber hinaus hat Atlassian im Tool Jira Workflow Templates eine Reihe von neuen kostenlosen Vorlagen verfügbar gemacht. Die Templates seien auf der Grundlage branchenspezifischer Best Practices entwickelt worden und beinhalten Arbeitsabläufe, Berechtigungs-Vorlagen sowie Automatisierungen.