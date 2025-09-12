Atlassian zieht Data-Center-Produkte aus dem Verkehr

12. September 2025 um 12:14
image
Illustration: Erstellt durch Inside IT mit Le Chat

Der Übergang erfolgt schrittweise innert der nächsten drei Jahre. Danach werden auch existierende Kunden auf Cloud-Produkte wechseln müssen.

Atlassian will mittelfristig nur noch Cloud-Lizenzen für seine in der Entwicklergemeinde weite verbreiteten Kollaborationstools anbieten. Das Portfolio an Data-Center-Produkten, die Kunden in eigenen Rechenzentren betreiben können, wird weitgehend ausrangiert. Die Transition soll im Rahmen des "Ascend to the Cloud"-Programms schrittweise erfolgen und im März 2029 abgeschlossen sein.

image
Grafik: Atlassian

Ab diesem Dezember sollen keine neuen Applikationen mehr in den Marketplace für die Data-Centre-Produkte aufgenommen. Ab März 2026 werden Neukunden keine Data-Centre-Lizenzen mehr erwerben können. Ab März 2028 werden auch bestehende Kunden ihre Lizenzen nicht mehr erneuern können und das End-of-Life für die Produkte ist auf März 2029 angesetzt.
Den Verkauf von Lizenzen für einzelne Server hat Atlassian schon 2021 beendet. Mittlerweile würden sowieso schon 99% seiner Kunden die Cloud-Plattform nutzen, schreibt das US-Unternehmen in einer Mitteilung zu den Änderungen. Allerdings dürften viele Grosskunden weiterhin auf Data-Centre-Installationen setzen. Den grössten von ihnen will der Softwarehersteller mit verschiedenen Services den Schritt in die Cloud erleichtern.
Kunden mit weniger als tausend Benutzerinnen und Benutzern müssen sich mit Self-Service-Tools zufriedengeben. Organisationen mit mehr als tausend Usern wird kostenlos das sogenannte Fastshift-Programm angeboten, das die Cloud-Migration drastisch verkürzen können soll. Ab 5000 Usern bietet Atlassian darüber hinaus das "Solution Design Acceleration-Programm" an. Dieses soll auf die Geschäftsziele des Unternehmens abgestimmt sein und die breiteste Palette an Services umfassen.

