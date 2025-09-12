Atlassian zieht Data-Center-Produkte aus dem Verkehr

Wo sich der Einsatz von KI in KMU heute schon lohnt
Auch wenn viele Schweizer KMU noch zurückhaltend sind, ist KI längst Teil ihres Alltags. Die Herausforderung liegt darin, die Technologie gezielt in die Kernprozesse des Betriebes zu führen.
Loading
Auch wenn viele Schweizer KMU noch zurückhaltend sind, ist KI längst Teil ihres Alltags. Die Herausforderung liegt darin, die Technologie gezielt in die Kernprozesse des Betriebes zu führen.
Im Juni gab es beim Detailhändler teils Lieferengpässe bei Milchprodukten. Der Grund war eine Softwaremigration bei der Migros-Tochter Elsa Group, die weiterhin Probleme verursacht.
Mit den AI Darwin Awards sollen KI-Fehlschläge "geehrt" werden, die als warnende Beispiele dienen können.
Bekannt ist, dass Softwarepakete des Entwicklers Qix kompromittiert wurden, die mehr als zwei Milliarden Mal pro Woche heruntergeladen werden.