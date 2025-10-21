Atos blutet weniger Cash

Atos versucht immer noch, sich gesundzuschrumpfen, um im kommenden Jahr wieder Gewinne machen zu können. Der Umsatz des französischen IT-Dienstleisters ist im dritten Quartal dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahr organisch, also nicht aufgrund von Verkäufen von Firmenteilen, um insgesamt 10,5% auf 1,98 Milliarden Euro gesunken, wie Atos mitteilt. Dies liege zum Teil an einer schwächelnden Nachfrage, so das Unternehmen. Vor allem habe man aber gezielt niedermargige und nicht-strategische Verträge beendet und wolle in Zukunft vermehrt kommerzielle Disziplin walten lassen, um solche Geschäfte zu meiden.

Der strategische Hoffnungsträger für Atos ist die Geschäftseinheit Eviden, die das Security-, Digital- und Cloud-Geschäft der Franzosen umfasst. Der Umsatz von Eviden stieg laut Atos um 77% auf 356 Millionen Euro. Dem gegenüber stand aber ein Umsatzrückgang um 19% auf 1,62 Milliarden Dollar für die übrigen Geschäftsteile.

In den Vordergrund stellt Atos die Tatsache, dass der Rückstand des Barmittelbestands im dritten Quartal trotz Restrukturierungskosten von 87 Millionen Euro auf 38 Millionen Euro limitiert werden konnte. Damit blieben dem Unternehmen immer noch 1,77 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, um seinen Turnaround zu vollziehen.