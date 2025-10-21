Atos blutet weniger Cash

21. Oktober 2025 um 14:04
image
Foto: Atos

Im dritten Quartal sei der Bestand an flüssigen Mitteln nur noch um 38 Millionen Euro gesunken, meldet der französische IT-Dienstleister.

Atos versucht immer noch, sich gesundzuschrumpfen, um im kommenden Jahr wieder Gewinne machen zu können. Der Umsatz des französischen IT-Dienstleisters ist im dritten Quartal dieses Jahres verglichen mit dem Vorjahr organisch, also nicht aufgrund von Verkäufen von Firmenteilen, um insgesamt 10,5% auf 1,98 Milliarden Euro gesunken, wie Atos mitteilt. Dies liege zum Teil an einer schwächelnden Nachfrage, so das Unternehmen. Vor allem habe man aber gezielt niedermargige und nicht-strategische Verträge beendet und wolle in Zukunft vermehrt kommerzielle Disziplin walten lassen, um solche Geschäfte zu meiden.
Der strategische Hoffnungsträger für Atos ist die Geschäftseinheit Eviden, die das Security-, Digital- und Cloud-Geschäft der Franzosen umfasst. Der Umsatz von Eviden stieg laut Atos um 77% auf 356 Millionen Euro. Dem gegenüber stand aber ein Umsatzrückgang um 19% auf 1,62 Milliarden Dollar für die übrigen Geschäftsteile.
Damit haben sich bei Atos die Trends des letzten und des vorletzten Quartals fortgesetzt.
In den Vordergrund stellt Atos die Tatsache, dass der Rückstand des Barmittelbestands im dritten Quartal trotz Restrukturierungskosten von 87 Millionen Euro auf 38 Millionen Euro limitiert werden konnte. Damit blieben dem Unternehmen immer noch 1,77 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, um seinen Turnaround zu vollziehen.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

OVHcloud erreicht erstmals Milliardenumsatz

Der grösste europäische Cloud-Anbieter wächst kräftig. Gleichzeitig übernimmt Gründer Octave Klaba wieder den CEO-Posten.

publiziert am 21.10.2025
image

Firmen bekunden Mühe mit S/4Hana-Investitionen

Für die meisten Unternehmen ist der Wechsel auf das ERP-System S/4Hana über kurz oder lang eine Pflichtaufgabe. Einen Geschäftsvorteil erwarten sie von der Investition aber nicht.

publiziert am 21.10.2025
image

SAP-Einkaufsberater kommt in die Schweiz

Das auf SAP-Verträge spezialisierte Beratungshaus Uwe Werner IT Einkaufsberatung eröffnet eine Niederlassung in Cham und will von dort aus den Schweizer Markt bedienen.

publiziert am 21.10.2025
image

Sense IT Solutions entsteht aus Fusion im Sensebezirk

Die zwei Freiburger Firmen Futec IT und Lehmann Computer fusionieren zu Sense IT Solutions. Das Unternehmen positioniert sich als der neue regionale IT-Dienstleister.

publiziert am 20.10.2025