Atos dementiert Gerücht um Verkauf seiner Cybersecurity-Sparte

Der französische Rüstungskonzern Thales hat Gerüchte dementiert, laut denen er sich den Cybersecurity- und Big-Data-Bereich (BDS) von Atos einverleiben wolle. Genauso hat die Nachrichtenagentur 'Reuters' ihren gestrigen Exklusivbericht korrigiert.

So hat heute ein Sprecher des ebenfalls französischen Unternehmens Atos mitgeteilt, dass "BDS nicht zum Verkauf" stehe: "Wir konzentrieren uns auf unseren Turnaround-Plan und sind von dem erheblichen Turnaround-Potenzial der Gruppe überzeugt", zitiert 'Reuters' den Atos-Sprecher.

Thales selbst kommentierte auf seiner Webseite die unterstellten Kaufsabsichten mit den Worten, dass man nicht die Absicht habe, in andere als die bereits bedienten 3 Märkte (Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit sowie digital Identity und Security) zu diversifizieren, also auch nicht in den Sektor globale IT-Dienstleistungen. Man sei zwar potenziell am Erwerb von "Cybersecurity-Assets" interessiert, die zum Verkauf stehen, habe aber diesbezüglich keine Gespräche mit Atos geführt, so die Rüstungsschmiede.