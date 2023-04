Auch Bard kann nun Code schreiben

Das war zu erwarten: ChatGPT, die Sprachgenerierungs-KI von OpenAI und Microsoft, kann bereits Softwarecode schreiben und bestimmte Programmieraufgaben lösen. Jetzt zieht Google nach und hat in einem Blogpost bekannt gegeben, dass sein ChatGPT-Konkurrent Bard ebenfalls programmieren kann

Bard kann demnach Code generieren oder debuggen und beherrscht bereits 20 Programmiersprachen, darunter C++, Go, Java, JavaScript, Python und Typescript. Bard könne auch erklären, was bestimmte Codeschnipsel bewirken, so Paige Bailey, Group Product Manager von Google, in ihrem Post. Wenn Bard ausserdem "ausgiebig" den Code eines Open-Source-Projekts verwende, werde die KI die Quelle benennen, verspricht sie.

Code kann etwas anderes tun, als was man will

Wie schon bei ChatGPTs Code-Fähigkeiten hat man das Gefühl, dass auch die Programmier-Funktionen von Bard in einem sehr frühen, unreifen Zustand für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Bard sei immer noch in einem frühen Experimentier-Stadium, sagt dazu Bailey, und könne "manchmal ungenaue, irreführende oder falsche" Informationen präsentieren. Beim Programmieren könne die KI manchmal Code generieren, der zwar funktioniert, aber nicht das tut, was er soll. Der Code könne auch "nicht optimal oder unvollständig" sein. User müssten ihn deshalb immer selbst gegenchecken und nach Fehlern, Bugs und Security-Schwachstellen suchen.

CharGPT kann, wie man bereits weiss, dazu gebracht werden, Malware zu schreiben, obwohl es dagegen eigentlich Sicherheitsmechanismen geben müsste. Inside-it.ch wäre nicht überrascht, wenn dies auch bei Bard der Fall ist.

ChatGPT schreibt Code mit Sicherheitslöchern

Apropos Security: 4 Forschende der Université du Québec haben ChatGPT Code schreiben lassen und untersucht, wie sicher er ist. Nachdem sie 21 von ChatGPT geschriebene Programme angeschaut haben, ist ihr Urteil klar: Dieser Code ist unsicher

Das räumt sogar der Chatbot selbst ein, wenn man ihn danach fragt, so die Forscher. Aber eben nur, wenn man fragt. User, die nicht fragen, werden von ChatGPT auch nicht gewarnt.