Auch China-Troubles können Nvidia nicht ernsthaft bremsen

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst
Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Die Vereinigten Staaten erhalten im Gegenzug für Subventionen ein dickes Aktienpaket des Halbleiterherstellers. Das Geld fliesst in bereits aufgegleiste Projekte in den USA.
Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.
Noch sind die Würfel nicht gefallen, aber bald wählen die Fachjurys ihre Favoriten und Shortlists aus. Inside IT ist an der Awardvergabe dabei. Sie auch?