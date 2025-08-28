Auch China-Troubles können Nvidia nicht ernsthaft bremsen

Wie Nvidia mitgeteilt hat, ist sein Umsatz im zweiten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56% auf 46,7 Milliarden Dollar gestiegen. Der Reingewinn des Chipkonzerns wuchs um 59% Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar.

Der KI-Boom sei eben noch lange nicht vorbei, kommentierte CEO Jensen Huang das an sich sehr gute Geschäftsergebnis. Allerdings hätte es noch deutlich besser sein können, wenn sein Unternehmen in China hätte frei agieren dürfen.

Dort hat der Halbleiterhersteller, der heutzutage sein Geld hauptsächlich mit KI-Chips verdient, diverse Probleme. Seine neusten und leistungsstärksten Chips darf Nvidia dort aufgrund eines Dekrets der US-Regierung nicht verkaufen. Seit einigen Wochen ist es dem Hersteller immerhin erlaubt, seine leistungsmässig eingeschränkten "H20"-Modelle wieder in China zu vertreiben. Allerdings ist die Nachfrage danach bisher gering geblieben. Die Regierung in Peking hat potenzielle Käufer in China gewarnt, dass die US-Chips ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, und propagiert einheimische Alternativen.

Wenn Nvidia das China-Geschäft uneingeschränkt betreiben könnte, behauptet Huang, könnte der Jahresumsatz im laufenden Jahr noch um 50 Milliarden Dollar höher liegen.