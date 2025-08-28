Auch China-Troubles können Nvidia nicht ernsthaft bremsen

28. August 2025 um 09:16
  • Geschäftszahlen
  • Halbleiter
  • Nvidia
  • channel
image
Nvidia-CEO Jensen Huang. Foto: Nvidia

Der Umsatz und der Gewinn des wertvollsten Konzerns der Welt ist wiederum um mehr als die Hälfte gestiegen.

Wie Nvidia mitgeteilt hat, ist sein Umsatz im zweiten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56% auf 46,7 Milliarden Dollar gestiegen. Der Reingewinn des Chipkonzerns wuchs um 59% Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar.
Der KI-Boom sei eben noch lange nicht vorbei, kommentierte CEO Jensen Huang das an sich sehr gute Geschäftsergebnis. Allerdings hätte es noch deutlich besser sein können, wenn sein Unternehmen in China hätte frei agieren dürfen.
Dort hat der Halbleiterhersteller, der heutzutage sein Geld hauptsächlich mit KI-Chips verdient, diverse Probleme. Seine neusten und leistungsstärksten Chips darf Nvidia dort aufgrund eines Dekrets der US-Regierung nicht verkaufen. Seit einigen Wochen ist es dem Hersteller immerhin erlaubt, seine leistungsmässig eingeschränkten "H20"-Modelle wieder in China zu vertreiben. Allerdings ist die Nachfrage danach bisher gering geblieben. Die Regierung in Peking hat potenzielle Käufer in China gewarnt, dass die US-Chips ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, und propagiert einheimische Alternativen.
Wenn Nvidia das China-Geschäft uneingeschränkt betreiben könnte, behauptet Huang, könnte der Jahresumsatz im laufenden Jahr noch um 50 Milliarden Dollar höher liegen.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

publiziert am 26.8.2025
image

USA werden Grossaktionär von Intel

Die Vereinigten Staaten erhalten im Gegenzug für Subventionen ein dickes Aktienpaket des Halbleiterherstellers. Das Geld fliesst in bereits aufgegleiste Projekte in den USA.

publiziert am 25.8.2025
image

Dayforce für 12,3 Milliarden Dollar gekauft

Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.

publiziert am 22.8.2025
image

Digital Economy Awards: Entscheidende Wochen stehen an

Noch sind die Würfel nicht gefallen, aber bald wählen die Fachjurys ihre Favoriten und Shortlists aus. Inside IT ist an der Awardvergabe dabei. Sie auch?

publiziert am 22.8.2025