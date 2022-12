Auch die Fernfachhochschule Schweiz will mehr Cybersecurity-Fachkräfte ausbilden

In der Schweiz bieten bereits einige Hochschulen Studiengänge an, die sich mit Cybersecurity beschäftigen oder spezifisch darauf ausgerichtet sind. Mit der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) führt jetzt ein weiteres Bildungsinstitut ein entsprechendes Bachelorstudium ein. Man reagiere damit auf den gravierenden Fachkräftemangel, heisst es in einer Mitteilung: "Weltweit fehlen laut Schätzungen insgesamt über drei Millionen IT-Sicherheitsspezialisten."

Das Studium beinhalte spezifische Module rund um die Cybersicherheit, wie etwa Kryptologie, Internet-, Cloud- und Systemsicherheit, aber auch reaktive Informationssicherheit, IT-Forensik, Secure Coding und Themen zu Trust, Datenschutz und IT-Governance, schreibt die FFHS. Der Studiengang zeichne sich durch "einen hohen Aktualitätsbezug und strategische Kooperationen mit Industriepartnern" aus und dauert 9 Semester. "Der Praxisbezug ist sehr zentral. So werden die Studierenden die Möglichkeit haben, ihr Können in verschiedenen Hackathons unter Beweis zu stellen", lässt sich Studiengangsleiter Oliver Ittig in der Mitteilung zitieren.

Die FFHS hat ihren Hauptsitz in Brig und verfügt über Standorte in Zürich, Bern, Basel und St. Gallen. Der neue Studiengang startet erstmals im August 2023, Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2023. Wie bei allen Studiengängen werde ein Blended-Learning-Modell angeboten: 80% der Ausbildung werden im Online-Studium absolviert, der Präsenzunterricht findet durchschnittlich zweimal im Monat an einem Samstag statt.