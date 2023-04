Auch die USA kratzen an Messenger-Verschlüsselung

In den USA wird an einem neuen Gesetz gearbeitet, um den Kampf gegen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs zu verschärfen. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Dick Durbin von den Demokraten, hat dazu vergangene Woche den Entwurf des "Strengthening Transparency and Obligation to Protect Children Suffering from Abuse and Mistreatment" (Stop CSAM Act) in die Kammer des US-Kongresses eingebracht.

Mit dem "Stop CSAM Act" soll es einfacher werden, strafbares Material aus dem Internet zu entfernen. Anbieter von Onlinediensten würden sich strafbar machen, wenn sie Missbrauchsdarstellungen "wissentlich hosten oder speichern" oder die "sexuelle Ausbeutung von Kindern, einschliesslich der Erstellung von sexual-gewalttätigen Inhalten, auf ihren Plattformen wissentlich fördern oder erleichtern".

Regulierung in der EU und in Grossbritannien

Der Gesetzesvorschlag in den USA ähnelt Bemühungen in der EU sowie in Grossbritannien. In der Union haben Unterhändler des Europaparlaments und der Regierungen der EU-Staaten Ende 2022 neue Regeln für den Zugang zu digitalen Daten beschlossen.

Insbesondere die Chatkontrolle sorgt für hitzige Diskussionen . Anbieter sollen in die Pflicht genommen werden, Material über sexuellen Kindesmissbrauch in ihren Diensten aufzudecken, zu melden und zu entfernen. Dabei sei auch unter anderem eine Pflicht für Kommunikationsanbieter vorgesehen, private Chatnachrichten zu scannen.

Die britische Regierung erklärte im Zusammenhang mit der geplanten "Online Safety Bill", es sei möglich, sowohl Privatsphäre als auch die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. "Wir unterstützen eine starke Verschlüsselung", sagte ein Regierungsbeamter gegenüber der 'BBC' , "aber das darf nicht auf Kosten der öffentlichen Sicherheit gehen."

Kritik an den Vorhaben

Es ist klar, dass Kindesmissbrauch und die Verbreitung von sexual-gewalttätigen Inhalten bekämpft werden müssen. Dass Chatkontrollen das richtige Mittel dafür sind, wird allerdings von mehreren Seiten infrage gestellt. Die "Gesamtwirksamkeit der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften dürfte begrenzt sein", schlussfolgerte eine Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments. Grund dafür sei unter anderem, dass die Technologien zur Erkennung neuer Inhalte zu unpräzise seien.

Bedenken mit Blick auf die Privatsphäre und die personenbezogenen Daten Einzelner gab es vom Europäischen Datenschützer. Auch Anbieter von verschlüsselten E-Mail- oder Messaging-Services haben sich bereits mehrfach öffentlich zu den Regulierungsplänen geäussert. Das Recht auf Privatsphäre sei ein elementarer Grundpfeiler der Demokratie, so die Argumentation.

Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) schreibt zum "Stop CSAM Act", dass der Entwurf zu breit und zu vage sei. Ausserdem unterlaufe er die End-to-End-Verschlüsselung. "Es sollte nicht gegen das Gesetz verstossen, eine verschlüsselte App anzubieten", schreibt die EFF. Das Gesetz würde sich auf Anbieter von privaten Messaging- und E-Mail-Apps, Social-Media-Plattformen, Cloud-Speicheranbieter und viele andere Internetvermittler auswirken und die digitale Sicherheit von Internetnutzern schwächen.

Ein weiterer Kritikpunkt findet sich bei 'Netzpolitik.org'. Dabei geht es um einvernehmliches Sexting unter Jugendlichen. Würde aufgrund der Regulierung solches Material in die Hände von Strafverfolgungsbehörden gelangen, würde die Privatsphäre der Jugendlichen massiv verletzt.

Debatte in der Schweiz

Auch in der Schweiz rücken Regulierungsvorhaben auf die politische Agenda. Eine Motion forderte den Bundesrat auf, "garantierte Rechte auf den Schutz von Privatsphäre" durchzusetzen und die Einwohnerinnen und Einwohner "vor der von der Europäischen Kommission vorgesehenen Chatkontrolle zu schützen".