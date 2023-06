Auch EU-Firmen kritisieren KI-Regulierungen

In einem offenen Brief monieren deutsche und französische Industrievertreter die geplanten KI-Regulierungen der EU. Der aktuelle Gesetzesentwurf gefährde die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas, heisst es im lancierten Statement von Investorin Jeannette zu Fürstenberg und dem Airbus-Verwaltungspräsidenten René Obermann. Mitunterzeichnet haben unter anderem Blablacar, Renault, Dr. Oetker und Airbus sowie Vertreterinnen und Vertreter von TUI und Siemens.

"Nicht nur Startups, sondern auch Mittelständler und Konzerne, alle sehen grosses Potenzial in den Innovationen, die durch künstliche Intelligenz möglich werden. Wir sind uns einig: Es wäre fatal, diese Entwicklung durch Überregulierung im Keim zu ersticken", sagt zu Fürstenberg in der 'NZZ' (Paywall). Einige US-amerikanische Startups wollen KI auch auf Basis europäischer Werte entwickeln. Wenn sie in der EU aber auf übermässige Regulierungen stossen, würden sie schnell verlieren, so zu Fürstenberg. Auch Open-AI Chef Sam Altman sprach im Kontext der EU-Regeln von Überregulierung.

Umgang mit generativer KI

Im Fokus des offenen Briefes steht auch der Umgang mit generativer KI. Die Abgeordneten richten ihr Hauptaugenmerk auf die Hersteller von allgemeinen Modellen, etwa OpenAI. Die Unternehmen, die daraus konkrete Produkte entwickeln und die Endnutzer, stehen dagegen weniger im Fokus.

Der Brief kritisiert, dass die Hersteller zu hohen Kosten für die Einhaltung der Gesetze und unverhältnismässigen Haftungsrisiken gegenüberstehen würden. Dank Künstlicher Intelligenz könnten Telekommunikationsunternehmen, die hohe Beträge für Mitarbeiter im Kundenservice ausgeben, effizienter arbeiten. "Wenn EU-Regeln das unmöglich machen, dann haben auch solche etablierten Unternehmen sehr bald keine Chance mehr, gegen die Konkurrenz aus dem Ausland zu bestehen", sagt zu Fürstenberg gegenüber der 'NZZ'.

EU soll nur allgemeine Grundsätze vorgeben können

Trotzdem sei es laut den Unterschreibenden "unabdingbar, KI-Modelle ordnungsgemäss zu trainieren und ihre sichere Nutzung zu gewährleisten". Die EU solle aber nur allgemeine Grundsätze vorgeben können, während eine spezielle Regulierungsinstanz aus Expertinnen und Wirtschaftsvertretern diese nach und nach umsetzen, schlägt man im Brief vor.

"Wenn die EU jetzt reguliert, was in wenigen Jahren gelten soll, erstickt sie manche Dinge vielleicht im Keim – und grenzt zugleich Risiken aus, die im Moment noch gar nicht absehbar sind", so zu Fürstenberg.