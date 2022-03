Augmented Reality. Und Gebäudedaten werden erlebbar.

Baustellen sind komplexe, sich stets wandelnde Mikrokosmen, in denen selbst Bauarbeiter:innen, Architekt:innen oder Bewohner:innen die Orientierung schwerfällt. Umso schwieriger ist es, dort Fehler zu eruieren und schnell zu beheben. Wie beispielweise den in Mini-Schrift bezeichneten Schalter Nr. 842 im dunklen Schaltschrank, im elften Stock hinten rechts zu finden. Oder unter Zeitdruck im Getümmel der Baustelle prüfen, ob die Leitungen im gleichen Winkel wie die fünf unsichtbaren Wände liegen. Dabei können auch schon kleine Baumängel grosse, teure Auswirkungen haben. Natürlich gibt es dafür Pläne und Listen. Doch vor Ort fällt es oft nicht leicht, Informationen im räumlichen Kontext zu sehen. Man spricht in diesem Zusammenhang von “kognitiver Distanz”, wenn die Vorstellungskraft nicht ausreicht, um einfach von 2D in 3D zu wechseln. Augmented Reality ist wie dafür geschaffen, das Problem elegant zu beseitigen, und genau das hat Ergon mit ihrer innovativen Lösung BIM-to-Field-Augmented vollbracht.