Aus F10 wird Tenity

Der 2015 von Six gegründete Startup-Förderer F10 ist seitdem schnell gewachsen, hat Niederlassungen in Singapur und Spanien eröffnet und ist seit dem Management-Buy-Out im Jahr 2022 unabhängig.

Im vergangenen Jahr habe F10 rund 100 Startups gefördert und über 200 Millionen Dollar gesammelt. Nun wollen die Verantwortlichen um CEO Andras Iten und Europachef Marc Hauser mit einem Rebranding "eine neue Ära" einläuten.

Unter dem neuen Namen Tenity will sich das Unternehmen vom Inkubator in einen Frühinvestor und -fund entwickeln. Das Unternehmen zählt aktuell 28 Mitarbeitende in der Schweiz, Singapur und Spanien.