Ausscheidende Angestellte als grosses Sicherheitsrisiko?

Ob dies in der Schweiz auch so ist, können wir nicht sagen, aber zumindest Security-Chefs in Deutschland scheinen laut einer Umfrage grosses Misstrauen gegenüber Mitarbeitenden zu hegen, wenn sie das Unternehmen verlassen. 60% der rund Hundert Befragten haben im vergangenen Jahr erhebliche Datenverluste erlebt. Nicht weniger als 97% der befragten CISOs, in deren Firmen es Datenverluste gab, erklärten, dass ausscheidende Mitarbeitende dabei eine Rolle gespielt hätten.

Dies scheint ein extrem hoher Wert zu sein. Wollen die Befragten mit diesen Aussagen einen möglichen mangelnden Schutz gegen Angriffe von Aussen herunterspielen? Ein mangelnder Schutz, für den CISOs wohl zumindest eine Mitverantwortung hätten? 88% der Security-Verantwortlichen deutscher Unternehmen befürchten einen schwerwiegenden Cyberangriff auf ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten, aber nur 48% glauben, ihr Unternehmen sei darauf vorbereitet.

Laut der Befragung haben die Unternehmen flächendeckend Data Loss Prevention (DLP)-Tools eingeführt. Trotzdem erklärten 28% der Security-Verantwortlichen, dass ihre Daten nach wie vor unzureichend geschützt seien.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von GenAI stufen 70% den Schutz und die Verwaltung von Informationen als aktuell oberste Priorität ein. 49% der deutschen CISOs befürchten, Kundendaten über öffentliche GenAI-Plattformen zu verlieren. 73% haben KI-Nutzungsrichtlinien aufgestellt und 76% prüfen KI-gestützte Abwehrmassnahmen. 55% schränken die Nutzung von GenAI-Tools durch Mitarbeiter vollständig ein.

Der Report "Voice of the CISO 2025" wurde vom Security-Anbieter Proofpoint durchgeführt. Laut den Angaben der Autoren beteiligten sich je 100 CISOs aus 16 Ländern. Die Schweiz befand sich nicht darunter.