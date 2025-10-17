Auswirkungen von KI am Arbeitsplatz ungewiss

Der Personaldienstleister Adecco veröffentlicht seinen sechsten Jahrebericht zu globalen Arbeitskräften der Zukunft. In dem Bericht untersucht die Gruppe, wie KI, Sinnorientierung und menschlicher Kontakt in der Arbeit zusammenhängen und leitet daraus Empfehlungen für Unternehmen ab. Im Vordergrund steht die Einstellung der Befragten zur Integration und dem Potenzial von KI am Arbeitsplatz, obwohl es auch gewisse Berührungspunkte zu einer Risikostudie von KI in Unternehmen gibt.

Bei dem Bericht handelt es sich um eine internationale Umfrage aus 31 Ländern und 21 Branchen, die auf den Antworten von 37’500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 31 Ländern basiert. Die Grösse der Stichproben reicht von 370 Befragten (Slowenien) über 1000 (Schweiz) bis 5500 (USA). Die Erheber versichern, dass die Daten innerhalb eines Konfidenzintervalls von 95% repräsentativ sind und legten Quoten fest, um eine national repräsentative Stichprobe nach Alter und Geschlecht in jedem Land sicherzustellen. Der Bericht lässt jedoch Detailfragen zur statistischen Verarbeitung – etwa zur Aggregierung und zur Analyse von Korrelationen – weitgehend offen.

Hauptsächlich stechen folgende Ergebnisse hervor:

Von den Befragten sind 36% zuversichtlich, dass sie die Auswirkungen ihrer Arbeit messen können. In der Schweiz sind es 42%

Während im Jahr 2024 die Angestellten im Durchschnitt täglich eine Stunde einsparen konnten, sind es 2025 durchschnittlich zwei Stunden. Die schweizer Befragten konnten im Durchschnitt 117 Minuten sparen.

Die Umfrage suggeriert einen Trend: Je höher die Hierarchieebene, desto grösser die Zustimmung zur aktiven Begrüssung eines KI-Agenten als Teammitglied. In der Schweiz erwarten 39% eine Integration von KI-Agenten innerhalb der nächsten 12 Monate.

Gemäss dem Bericht hätten die Bedenken gegenüber Datenmissbrauch und Datenschutz im Vergleich zu 2024 zugenommen. Auf der anderen Seite steige das Vertrauen in die Fähigkeit von Führungskräften, die Risiken der KI zu verstehen. Die Studienautoren erstellten hierzu einen Vertrauensindex, bei dem die Schweizerinnen und Schweizer mit 4,3 unter dem Durchschnitt von 4,5 liegen.