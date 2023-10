Künstliche Intelligenz und Automatisierung stehen im Zentrum von Gartners strategischen Technologietrends für die Jahre ab 2024. Strategisch deshalb, so der Marktforscher, weil diese Trends für die Bewältigung von technologischen Störungen und sozioökonomischen Unsicherheiten von entscheidender Bedeutung seien. IT-Führungskräfte würden somit auch eine entscheidende Rolle bei Investitionen spielen, um den Geschäftserfolg in unsicheren Zeiten sicherzustellen, glaubt Gartner-Analyst Bart Willemsen.

Angesichts der rasanten Entwicklung werde es für Unternehmen allerdings eine Herausforderung sein, die Auswirkungen und den Nutzen von KI zu bewerten. Generative und andere Arten von KI würden Dinge ermöglichen, die nie zuvor möglich waren, führt Gartner aus. "CIOs und Führungskräfte werden die Risiken des Einsatzes von generativer KI in Kauf nehmen, um von den beispiellosen Vorteilen profitieren zu können."

Hilfe bei Legacy-Ablösungen

Als einen dieser Vorteile nennt Gartner die Modernisierung von Legacy-Systemen. Bis 2027, so die Prognose, würden generative KI-Tools eingesetzt, um Anwendern Geschäftsanwendungen zu erklären und geeignete Ersatzlösungen zu schaffen. Dadurch könnten die Kosten für die Modernisierung um 70% gesenkt werden.

"Die Reife von grossen Sprachmodellen (LLMs) bietet CIOs die Möglichkeit, einen glaubwürdigen und lang erwarteten Mechanismus für die kostengünstige Modernisierung von Legacy-Geschäftsanwendungen zu finden", sagt Gartner-Analyst Daryl Plummer.

"Bleiben Sie am Boden der Tatsachen"

In der Mitteilung betont Gartner, dass Unternehmen den Einsatz von KI intern klar kommunizieren müssen. Denn mit der Einführung der Tools könne ein Stellenabbau einhergehen oder mindestens die Angst davor aufkommen. Unternehmen, die generative KI einführen und es versäumen, die Bedenken ihrer Teams klar anzusprechen, werden eine deutliche höhere Fluktuation verzeichnen, so eine weitere Prognose des Analysten.

Er rät Unternehmen deshalb auch, ihre KI-Bemühungen auf die Verbesserung der Produktivität und Arbeitsqualität zu fokussieren. "Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen, was die Technologie leisten kann und was nicht, denn es gibt immer noch eine Menge Hype, der die Erwartungen der Vorstände beeinflusst", fügt Plummer an.

Hohe Kosten wegen Fehlinformationen

Eine bekannte Sorge ist, dass mit generativer KI Inhalte, inklusive Fehlinformationen, leichter erstellt und verbreitet werden können. Die effizientesten Fehlinformationen seien schwer zu erkennen und könnten Entscheidungen von Menschen und Maschinen beeinflussen. Gartner geht davon aus, dass bis 2028 10% der Marketing- und Cybersicherheitsbudgets in die Bewältigung dieser Bedrohung fliessen werden.

Der mögliche Missbrauch von generativer KI habe "Aufsichtsbehörden Feuer unter dem Hintern gemacht", schreibt Gartner. Das heisst, Unternehmen müssen sich nicht nur auf potenzielle Angreifer oder Fehlinformationen einstellen, sondern auch mögliche Änderungen in der Regulierung beobachten. "Unternehmen, die Threat Actors, Regulierungsbehörden und Anbieter von Tools zur Bekämpfung von Fehlinformationen genau im Auge behalten, werden wahrscheinlich einen erheblichen Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern haben", heisst es vom Marktforscher.